Sesp já capacitou cerca de 600 profissionais para reforçar fiscalizações da Operação Lei Seca em MT A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) está promovendo, durante o mês de maio, capacitações das forças... Momento MT|Do R7 18/05/2025 - 17h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 17h03 ) twitter

A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) está promovendo, durante o mês de maio, capacitações das forças de segurança voltadas à fiscalização de trânsito. A ação integra a campanha do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução dos acidentes de trânsito e tem como foco principal reforçar as Operações Integradas Lei Seca em sete municípios do interior do estado.

