Sesp lança mobilização estadual da Operação Shamar no combate à violência contra a mulher nesta quinta-feira (7)

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) realiza, nesta quinta-feira (7.8) às 17h, no Parque das Águas, em Cuiabá, a cerimônia de lançamento da Operação Integrada Shamar 2025, voltada ao combate à violência contra a mulher. As ações da operação tiveram início no dia 1º de agosto e seguem até 4 de setembro e o evento marca o “Dia D” da mobilização nacional.

