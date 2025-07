Sesp prepara novos oficiais do Corpo de Bombeiros para operacionalização de ocorrências e gestão de unidades

Momento MT |Do R7

A Secretaria Segurança Pública (Sesp-MT), por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), capacitou nesta sexta-feira (15.7) 50 bombeiros militares que estão participando do Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC) realizado pelo Corpo de Bombeiros. Durante o curso, os novos oficiais conheceram os procedimentos para gerenciamento e operacionalização do atendimento de ocorrências, uma das novas rotinas que serão desempenhadas por eles.

