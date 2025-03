Momento MT |Do R7

Sesp realiza curso de Inteligência em Segurança Orgânica para forças de segurança de 4 Estados

Mais de 30 policiais do setor de inteligência das forças de Mato Grosso, de mais quatro Estados e federais participam nesta semana da 38ª edição do curso de Segurança Orgânica, realizado pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

