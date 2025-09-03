Logo R7.com
Sesp realiza leilão veículos conservados e sucatas com lances a partir de R$ 500

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) realiza nesta quinta-feira (4.9) leilão de veículos antigos utilizados como viaturas pelas...

Momento MT

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) realiza nesta quinta-feira (4.9) leilão de veículos antigos utilizados como viaturas pelas forças de segurança estaduais. Ao todo, a praça traz 58 lotes de veículos em condições de sucata e conservados.

