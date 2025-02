Sesp recebe alunos oficiais da PM convocados no Programa Tolerância Zero O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, recebeu, no final da tarde desta terça-feira (21.1), 29 alunos a...

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, recebeu, no final da tarde desta terça-feira (21.1), 29 alunos a oficiais da Polícia Militar que acabaram de ingressar na Academia de Formação de Oficiais da Polícia Militar, a Academia Costa Verde de Líderes. A nova turma, formada por 23 homens e 6 mulheres, integra a lista dos 409 policiais (civis, penais e militares) e bombeiros nomeados pelo Governo do Estado como parte das ações do Programa Tolerância Zero às Facções Criminosas.

