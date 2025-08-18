Logo R7.com
Sessão do Plenário Virtual desta semana tem 107 processos em pauta

Momento MT

Momento MT

A sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) que se inicia nesta segunda-feira (18) prevê o julgamento de 107 processos. Clique aqui e confira a pauta completa.

