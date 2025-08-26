Sessão Solene da Câmara Municipal celebra trajetórias e serviços prestados à Rondonópolis Sessão Solene da Câmara Municipal celebra trajetórias e serviços prestados à Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h39 ) twitter

Sessão Solene da Câmara Municipal celebra trajetórias e serviços prestados à Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou, nesta sexta-feira (22), no plenário Ulysses Guimarães, a 11ª Sessão Solene Institucional da 18ª Legislatura. O presidente da Casa, vereador Paulo Schuh, conduziu a solenidade e destacou a importância do reconhecimento a pessoas de diferentes segmento. “Eu tô bem emocionado com essa sessão solene que estou fazendo como presidente da Casa de Leis. É importante homenagear as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Rondonópolis”, destacou o presidente. Entre os homenageados, a deputada estadual Janaína Riva recebeu a Comenda Marechal Rondon. “Estou extremamente feliz em poder estar aqui nesse dia tão especial, sendo homenageada pela Câmara Municipal”, celebrou a deputada. Mariângela Luz, ficou emocionada ao receber a Comenda Amália Barros, que é uma homenagem aqueles que são responsáveis por trabalhos, projetos e iniciativas voltadas a pessoa com deficiência. “Sou uma admiradora da Amália Barros, então receber essa medalha hoje é pra mim uma honra estar aqui nesse dia tão especial”, frisou a homenageada. O apresentador Victor Santos, foi homenageado com a Comenda Antônio Ribeiro Torres, destinada profissionais e empresas com experiência em rádiofusão. “Eu fico extremamente honrado com essa lembrança, fruto de um trabalho de mais de 20 anos atuando na comunicação”, concluiu Santos. Já Valdir Corrêa, contemplado com a Medalha Rose Sachetti, homenagem aqueles que tenham prestado serviços filantrópicos a comunidade. “Eu venci o câncer. Essa medalha simboliza resistência, coragem e determinação. Hoje sou voluntário da causa e me sinto feliz em poder ajudar o próximo,” ressaltou Correa. A sessão também homenageou nomes ligados à cultura, educação, justiça, filantropia e serviço público, reunindo autoridades, profissionais e representantes de diversos setores em uma noite de celebração às trajetórias que fortalecem Rondonópolis. Para mais detalhes sobre essa emocionante celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Semob interdita ruas no entorno da Arena Pantanal durante Expo Estudantil 2025

