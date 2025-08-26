Sessão solene e exposição lembram os 20 anos do partido Republicanos; assista
Uma sessão solene realizada nesta segunda-feira (25) na Câmara dos Deputados celebrou os 20 anos de existência do partido Republicanos...
Uma sessão solene realizada nesta segunda-feira (25) na Câmara dos Deputados celebrou os 20 anos de existência do partido Republicanos. A Galeria Tereza de Benguela exibe uma exposição sobre a trajetória da legenda. Leia Mais em Momento MT:
Uma sessão solene realizada nesta segunda-feira (25) na Câmara dos Deputados celebrou os 20 anos de existência do partido Republicanos. A Galeria Tereza de Benguela exibe uma exposição sobre a trajetória da legenda.Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: