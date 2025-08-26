Logo R7.com
Sessão solene e exposição lembram os 20 anos do partido Republicanos; assista

Momento MT

Momento MT|Do R7

Uma sessão solene realizada nesta segunda-feira (25) na Câmara dos Deputados celebrou os 20 anos de existência do partido Republicanos. A Galeria Tereza de Benguela exibe uma exposição sobre a trajetória da legenda.

