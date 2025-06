Sessão Solene homenageia a líderes religiosos na ALMT A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou, nesta segunda-feira (16), Sessão Solene para homenagear os 40 anos do Conselho de... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou, nesta segunda-feira (16), Sessão Solene para homenagear os 40 anos do Conselho de Ministros Evangélicos Cristãos (Comec) em Mato Grosso. A sessão foi requerida pelo presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Deputado Thiago Silva (MDB). O deputado entregou comendas, títulos de Cidadão e moções de aplausos para líderes religiosos de diversas denominações que desempenham reconhecido papel social e evangelístico no estado. “Hoje foi dia de prestar uma justa homenagem ao Comec e a líderes religiosos, pastores, pastoras, missionários de todas as regiões de Mato Grosso, que realizam grandiosos trabalhos no social e na propagação da Palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando cada Ministério e contem com o nosso trabalho em defesa da família e dos valores cristãos”, afirmou. Para mais detalhes sobre esta importante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Incentivo para exportações de micro e pequenas empresas vai a Plenário

Trecho da BR-232 em Pernambuco receberá nome de Antão Luiz de Melo

Sorriso será sede da Superliga C de Voleibol Feminino 2025