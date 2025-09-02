Setasc abre inscrições para sorteio do Camarote dos Autistas para jogo do Cuiabá contra CRB A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores...

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores da Carteira de Identificação do Autista a um camarote da Arena Pantanal. O sorteio é válido para a partida do Cuiabá Esporte Clube contra o Clube de Regatas Brasil (CRB), que ocorre na próxima segunda-feira (8.9), às 19h.

