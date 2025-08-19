Setasc abre inscrições para sorteio do Camarote dos Autistas para jogo do Cuiabá contra o Atlético-GO A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores...

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores da Carteira de Identificação do Autista ao camarote da Arena Pantanal. O sorteio é válido para a partida do Cuiabá Esporte Clube contra o Atlético Clube Goianiense, que ocorre no próximo domingo (24.8), às 19h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: