Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Setasc abre inscrições para sorteio do Camarote dos Autistas para jogo do Cuiabá contra o Atlético-GO

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores da Carteira de Identificação do Autista ao camarote da Arena Pantanal. O sorteio é válido para a partida do Cuiabá Esporte Clube contra o Atlético Clube Goianiense, que ocorre no próximo domingo (24.8), às 19h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.