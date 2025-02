Setasc capacita agentes municipais do Sine para melhoria nos atendimentos à população A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realiza o primeiro treinamento do ano voltado aos novos agentes do... Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 11h08 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h08 ) twitter

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realiza o primeiro treinamento do ano voltado aos novos agentes do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Mato Grosso, na unidade do Ganha Tempo Ipiranga. A capacitação, que teve início na segunda-feira (27.1), segue até sexta-feira (31) e busca a melhoria no atendimento do órgão nos municípios.

