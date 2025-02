Setasc capacita servidores de 5 prefeituras da região do Xingu para atuarem no programa SER Família A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) promoveu, nesta segunda-feira (17.2), uma capacitação para servidores...

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) promoveu, nesta segunda-feira (17.2), uma capacitação para servidores dos municípios de Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, São Félix do Araguaia, Luciara e Canabrava do Norte, com o objetivo de aprimorar o atendimento às famílias beneficiadas pelo programa SER Família.

Saiba mais sobre como essa capacitação pode transformar vidas e garantir um futuro melhor para as famílias em situação de vulnerabilidade social, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: