Setasc conclui mutirão do SER Família com quase 10 mil inscrições em Cuiabá A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc) concluiu, nesta quinta-feira (10.7), os mutirões para novos cadastros do Programa...

Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share