Setasc divulga nomes dos sorteados para o Camarote dos Autistas no jogo do Cuiabá na próxima segunda-feira (26) A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) divulgou, nesta sexta-feira (23.5), o resultado do sorteio que levará...

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) divulgou, nesta sexta-feira (23.5), o resultado do sorteio que levará oito crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes ao camarote da Arena Pantanal. O Cuiabá enfrenta o Vila Nova (GO), nesta segunda-feira (26), às 20h, em jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para mais detalhes sobre os sorteados e a ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: