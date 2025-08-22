Setasc divulga sorteados para assistir a partida entre Cuiabá x Atlético Goianiense, neste domingo (24) A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) sorteou, nesta sexta-feira (22.8), oito crianças portadoras da Carteira...

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) sorteou, nesta sexta-feira (22.8), oito crianças portadoras da Carteira de Identificação do Autista (CIA), para assistirem a partida entre Cuiabá Esporte Clube e Atlético Goianiense, neste domingo (24.8), às 19h30, na Arena Pantanal. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B.

