Setasc e Cuiabá Esporte Clube mantêm parceria e garantem continuidade do Camarote do Autista na Arena Pantanal

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com o Cuiabá Esporte Clube, garantiu a continuidade do Camarote do Autista na Arena Pantanal. A iniciativa, pioneira em Mato Grosso, proporciona um espaço exclusivo, adaptado e seguro para que pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam assistir aos jogos com conforto e dignidade.

