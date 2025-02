Setasc e Prefeitura de Tangará da Serra reforçam apoio do programa SER Família Mulher no município A Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc) e a Prefeitura de Tangará da Serra se reuniram, nesta terça-feira (11.2), para... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h06 ) twitter

A Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc) e a Prefeitura de Tangará da Serra se reuniram, nesta terça-feira (11.2), para reforçar a importância do programa SER Família Mulher no município. O SER Família Mulher, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e executado pela Setasc, oferece auxílio moradia a mulheres vítimas de violência doméstica, proporcionando condições de sobrevivência imediata, impulsionando o afastamento do agressor e contribuindo para a redução da taxa de feminicídio no Estado.

Saiba mais sobre como este programa está transformando vidas e garantindo segurança para as mulheres em Tangará da Serra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

