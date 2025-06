Setasc fortalece assistência social durante o 1º Campo Verde Fashion Week

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) esteve presente nesta sexta-feira (27.6) no 1º Campo Verde Fashion Week, por meio dos programas SER Família Solidário e SER Família Aconchego, com a entrega de 150 cestas de alimentos e 150 cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade. A ação reforça o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas voltadas à assistência social, idealizadas pela primeira-dama Virginia Mendes.

Para mais detalhes sobre essa importante ação social, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

