Setasc fortalece atendimentos durante Mutirão da Cidadania em Cuiabá A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, na quarta-feira (16.4), mais uma etapa do Mutirão da Cidadania... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 13h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, na quarta-feira (16.4), mais uma etapa do Mutirão da Cidadania no Setor Oeste da Arena Pantanal, em Cuiabá. O evento, que se estende até 20 de abril, oferece serviços como emissão de segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), confecção de fotos 3×4 e plastificação de documentos – um pedido da primeira-dama Virginia Mendes para facilitar o acesso da população a serviços essenciais.

Para mais detalhes sobre essa importante ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil cumpre mandados contra advogado e integrantes de facção criminosa por tráfico, fraude e comércio ilegal

Moradores do bairro Jardim Vitória recebem operação tapa-buraco

Novo prédio para a Escola Geni deve ficar pronto até o fim do ano