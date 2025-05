Setasc leva serviços e benefícios à população para três municípios com edições do Mutirão da Cidadania A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, entre os dias 21 e 23 de maio, três edições do Mutirão... Momento MT|Do R7 24/05/2025 - 18h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 18h55 ) twitter

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, entre os dias 21 e 23 de maio, três edições do Mutirão da Cidadania, contemplando os municípios de Barra do Garças, Diamantino e Alto Paraguai. A iniciativa idealizada pela primeira-dama Virginia Mendes e promovida em parceria com as prefeituras locais, transformou espaços públicos em grandes centros de atendimento e acolhimento à população.

Para saber mais sobre essa importante ação e seus impactos na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

