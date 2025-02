Setasc promove a regularização de 30 associações de bairros em Rondonópolis A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) promoveu, entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro, uma ação... Momento MT|Do R7 08/02/2025 - 19h25 (Atualizado em 08/02/2025 - 19h25 ) twitter

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) promoveu, entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro, uma ação do Programa SER Família Comunitário, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, para auxiliar na regularização de cerca de 30 associações de bairros do município de Rondonópolis (219 km de Cuiabá), para que possam acessar recursos e ampliar ações sociais em prol da população. A iniciativa foi realizada em parceria com a União das Associações de Moradores dos Bairros da Região Salmen (Unisal).

