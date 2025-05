Setasc realiza 1º Encontro do Sistema Único de Assistência Social A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social e Políticas... Momento MT|Do R7 29/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social e Políticas para as Mulheres (Saaspm), promoveu o 1º Encontro do SUASMT 2025: Acolher e qualificar para a garantia da proteção social. O evento iniciado na terça-feira (27.5), terminou nesta quinta-feira (28) com a presença de técnicos e gestores dos municipios de Mato Grosso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante encontro!

Leia Mais em Momento MT:

MT Hemocentro promove conscientização sobre doação de medula óssea

Câmara dos Deputados inicia votações desta quinta; acompanhe

Comissão aprova proibição de aplicativos de IA que “tiram a roupa” de pessoas