Setasc realiza 3º Encontro da Comissão Intergestores Bipartite de Assistência Social

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), realizou nesta quarta-feira (30.7), o III Encontro da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Assistência Social (CIB/SUAS), em Cuiabá. O evento tem como objetivo debater sobre políticas públicas já existentes, vivências nos municípios, e implementação de novas políticas para o enriquecimento do trabalho da assistência social entre municípios e Estado, fortalecendo todo um trabalho baseado no Sistema Único de Assistência Social em Mato Grosso.

