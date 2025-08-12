Setasc realiza 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de Mato Grosso A Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc) realiza, nesta quarta e quinta-feira (13 e 14.8), a 5ª Conferência Estadual de...

A Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc) realiza, nesta quarta e quinta-feira (13 e 14.8), a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de Mato Grosso. Com o tema “Mulheres em Mato Grosso: Avanços e Desafios na garantia de direitos”, a conferência contará com palestras, grupos de trabalho, rodas de discussões, apresentações artísticas e eleição de representantes para o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de Mato Grosso (CEDM-MT), que organiza o evento.

