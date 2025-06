Setasc realiza seminário em prol do enfrentamento à violência contra idosos em Cuiabá

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, nesta quinta-feira (26.6), o IV Seminário “Ações Direcionadas à Pessoa Idosa com foco na Prevenção e Conscientização do Combate à Violência Contra Idosos”, por meio do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Mato Grosso (Cededipi-MT). O evento, sediado na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), tem como objetivo promover reflexão e ações direcionadas à proteção da pessoa idosa em Mato Grosso.

