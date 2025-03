Sete criminosos indiciados pela Polícia Civil foram condenados pelo Tribunal Popular do Júri Sete integrantes de uma facção criminosa foram condenados pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cuiabá, na quinta-feira (27.3... Momento MT|Do R7 30/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 30/03/2025 - 16h06 ) twitter

Sete integrantes de uma facção criminosa foram condenados pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cuiabá, na quinta-feira (27.3), por envolvimento em um homicídio consumado e tentado, praticado no ano de 2019. O crime foi investigado e esclarecido pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Na época dos fatos a Polícia Civil indiciou os criminosos pelos crimes de tortura, homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. A condenação somada aos sete réus ultrapassa 129 anos de prisão. Cada acusado teve a pena restritiva de liberdade decretada de acordo com a participação no crime contra a vida, cometido contra duas pessoas, uma delas foi a óbito e a outra conseguiu sobreviver.

