Sete faccionados são presos suspeitos por sequestro mediante tortura e porte ilegal de arma

Sete integrantes de uma facção criminosa foram presos na noite desta quinta-feira (24.7), por policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional, suspeitos por sequestro mediante tortura, ameaça e porte ilegal de arma de fogo, em Sorriso (396 km de Cuiabá). As equipes apreenderam um veículo Toyota, um Jeep Compass, duas armas de fogo, munições e sete aparelhos celulares. A quadrilha foi localizada com apoio das câmeras de segurança do Programa Vigia Mais MT.

