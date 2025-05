Sete secretarias estaduais apresentam metas físicas do 2º semestre de 2024 na ALMT Sete secretarias estaduais apresentaram as metas físicas previstas para o segundo semestre de 2024, durante audiência pública realizada... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 22h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 22h04 ) twitter

Sete secretarias estaduais apresentaram as metas físicas previstas para o segundo semestre de 2024, durante audiência pública realizada na tarde desta quinta-feira (15) pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). Foram divulgados dados referentes às secretarias de Estado de Fazenda, Educação, Saúde, Infraestrutura e Logística, Agricultura Familiar, Ciência, Tecnologia e Inovação e Assistência Social e Cidadania. No período, as sete pastas executaram um total de 10 programas, 83 ações e 149 produtos.

Para mais detalhes sobre as metas e ações das secretarias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

