Setembro Amarelo: TCE-MT lança projeto “Você Importa – Vozes que Transformam”

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), dá início, às 9h da próxima terça-feira (2), à campanha em alusão ao Setembro Amarelo. A solenidade será na recepção do Edifício Marechal Rondon e contará com apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros Militar.

