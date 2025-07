Setor de fertilizantes cresce dois dígitos e garante abastecimento da safra 2024/2025

Momento MT |Do R7

As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro alcançaram 12,12 milhões de toneladas no acumulado de janeiro a abril de 2025, o que representa um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), que também destaca uma alta de 16,8% nas entregas de abril em comparação ao mesmo mês de 2024.

Para mais detalhes sobre o desempenho do setor e suas implicações para a safra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

