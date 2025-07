Setor de suco corre risco de perder R$ 14 bilhões em exportações A uma semana da entrada em vigor do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos — previsto para a próxima sexta-feira (01.08) —, a cadeia... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h37 ) twitter

A uma semana da entrada em vigor do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos — previsto para a próxima sexta-feira (01.08) —, a cadeia produtiva do suco de laranja brasileiro entrou em colapso. Indústrias estão fechando as portas, produtores abandonam pomares e mais de 200 mil empregos diretos e indiretos estão sob risco. A medida imposta por Washington, que afeta em cheio o principal destino das exportações brasileiras, pode provocar perdas de até R$ 14 bilhões ao ano, afetando uma das cadeias mais estratégicas do agronegócio nacional.

