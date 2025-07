Setor produtivo pede que Presidente sancione integralmente novo marco do licenciamento Representantes de cerca de 90 entidades nacionais — sendo 54 do agronegócio — encaminharam nesta quarta-feira (23.07) um ofício ao... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Representantes de cerca de 90 entidades nacionais — sendo 54 do agronegócio — encaminharam nesta quarta-feira (23.07) um ofício ao Presidente da República solicitando a sanção integral do novo marco legal do licenciamento ambiental, aprovado recentemente pelo Congresso. O pedido é para que o texto, que passou pela Câmara dos Deputados, seja transformado em lei sem vetos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante questão para o agronegócio.

Leia Mais em Momento MT:

Governo cria força tarefa para tentar evitar prejuízo de R$ 32 bilhões

Corpo de Bombeiros combate incêndio em residência desocupada

Escolas municipais celebram o Dia dos Avós com programação especial