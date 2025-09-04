Setores econômicos alertam para riscos de tributação de investimentos prevista em medida provisória
A tributação sobre aplicações financeiras prevista na Medida Provisória 1303/25 pode colocar em risco o financiamento da infraestrutura...
A tributação sobre aplicações financeiras prevista na Medida Provisória 1303/25 pode colocar em risco o financiamento da infraestrutura do país e afetar áreas como o agronegócio e o mercado imobiliário, segundo representantes desses setores ouvidos em audiência pública nesta quarta-feira (3), na comissão mista que analisa a proposta.
A tributação sobre aplicações financeiras prevista na Medida Provisória 1303/25 pode colocar em risco o financiamento da infraestrutura do país e afetar áreas como o agronegócio e o mercado imobiliário, segundo representantes desses setores ouvidos em audiência pública nesta quarta-feira (3), na comissão mista que analisa a proposta.
Saiba mais sobre os impactos dessa medida e as reações dos setores envolvidos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Saiba mais sobre os impactos dessa medida e as reações dos setores envolvidos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: