Setores econômicos alertam para riscos de tributação de investimentos prevista em medida provisória A tributação sobre aplicações financeiras prevista na Medida Provisória 1303/25 pode colocar em risco o financiamento da infraestrutura... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 22h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h57 )

A tributação sobre aplicações financeiras prevista na Medida Provisória 1303/25 pode colocar em risco o financiamento da infraestrutura do país e afetar áreas como o agronegócio e o mercado imobiliário, segundo representantes desses setores ouvidos em audiência pública nesta quarta-feira (3), na comissão mista que analisa a proposta.

Saiba mais sobre os impactos dessa medida e as reações dos setores envolvidos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

