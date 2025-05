Momento MT |Do R7

“Seu trabalho tem transformado a vida de muitas famílias carentes”, afirma prefeito de Sinop sobre ações sociais da primeira-dama de MT O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, destacou as ações sociais coordenadas pela primeira-dama Virginia Mendes por meio do Programa...

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, destacou as ações sociais coordenadas pela primeira-dama Virginia Mendes por meio do Programa Ser Família. A afirmação foi feita durante o Mutirão da Cidadania, realizado na última sexta-feira (16.5), em Sinop. Segundo ele, a parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura tem garantido investimentos significativos na área social.

