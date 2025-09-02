Sex Pistols cancela show no The Town após acidente com guitarrista: ‘Lamentamos’ O Sex Pistols cancelou o show no festival The Town, marcado para domingo (7), após o guitarrista Steve Jones fraturar o pulso. Em comunicado...

O Sex Pistols cancelou o show no festival The Town, marcado para domingo (7), após o guitarrista Steve Jones fraturar o pulso. Em comunicado no Instagram, a banda informou que todos os shows na América do Sul e América do Norte foram adiados e serão remarcados quando Jones estiver recuperado. O grupo seguiria para Chile e Argentina após São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre o incidente e as próximas etapas da banda!

Leia Mais em Momento MT: