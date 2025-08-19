Sheron Menezzes lamenta morte do irmão aos 36 anos: ‘Um pedaço de mim se foi,’
Sheron Menezzes, de 41 anos, lamentou nesta segunda-feira (18), a morte do irmão Draiton Mancilha de Menezes, aos 36 anos. Emocionada, a atriz compartilhou um desabafo sobre os últimos momentos ao lado dele no hospital. “Eu estava segurando tua mão até o último segundo, até a linha ficar reta… e minha vontade era nunca soltar. Ninguém se prepara para uma dor assim”, escreveu ela no Instagram.
