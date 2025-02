Show Rural Coopavel vai destacar inovação e sustentabilidade

Momento MT |Do R7

Começa na próxima segunda-feira (10.02) a 37ª edição do Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR), com foco em inovação tecnológica e sustentabilidade. O evento, que vai até a sexta-feira (14), é organizado desde 1989, tem como objetivo difundir conhecimento e oportunidades para toda a cadeia do agronegócio, reunindo produtores de diferentes perfis em busca de maior eficiência e responsabilidade socioambiental.

