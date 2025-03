Show Safra 2025: A maior feira do agro de Mato Grosso e as novidades desta edição Na manhã desta segunda-feira (24), o Show Safra 2025 apresentou uma grande novidade: o Show Safra Mulher. A programação especial teve... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã desta segunda-feira (24), o Show Safra 2025 apresentou uma grande novidade: o Show Safra Mulher. A programação especial teve início às 8h, com um café da manhã, seguido da abertura oficial às 13h30. Um dos destaques do evento foi a palestra da agricultora Stefani Anção, às 15h30, com o tema “Mulher, cultive-se: o solo interno garante a melhor safra”. Também marcaram presença no evento o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta, o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, o vice-prefeito Joci Piccini, além de uma das organizadoras, Sandra Cortezia Stoquero, sócia e proprietária da Coterzia Agro, e da coordenadora do Agro Ligadas, Simone Botan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do Show Safra 2025!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Várzea Grande garante 1º exame de ressonância magnética

FICCO/SC prende casal por envolvimento com tráfico de drogas em Santa Catarina

Campanha sorteará 1 carro 0 km e 10 motos entre contribuintes