Show Safra 2025 começa hoje em Lucas do Rio Verde com novidades e grande expectativa O Show Safra Mato Grosso 2025 inicia hoje, 24 de março, e segue até o dia 28, no Parque Tecnológico da Fundação Rio Verde, em Lucas... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 06h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 06h25 )

O Show Safra Mato Grosso 2025 inicia hoje, 24 de março, e segue até o dia 28, no Parque Tecnológico da Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. Reconhecido como um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, o Show Safra reúne produtores, técnicos e especialistas para discutir inovações tecnológicas e tendências do setor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do evento!

