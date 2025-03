Show Safra 2025: Confira os serviços do Estado no estande da Prefeitura A edição 2025 do Show Safra Mato Grosso traz uma novidade especial para os visitantes: no estande da Prefeitura, é possível conhecer...

A edição 2025 do Show Safra Mato Grosso traz uma novidade especial para os visitantes: no estande da Prefeitura, é possível conhecer de perto as iniciativas e serviços oferecidos pelo Governo do Estado. A parceria reúne as secretarias e órgãos estaduais Sedec e Sema, que apresentam suas principais ações voltadas para o desenvolvimento econômico, sustentabilidade e inovação no setor produtivo.



