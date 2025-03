Show Safra 2025 em Mato Grosso: maior feira do estado contará com cobertura ao vivo do Balanço Geral e TV Conquista De 24 a 28 de março de 2025, o Show Safra Mato Grosso promete ser um evento imperdível para todos os apaixonados pela agropecuária...

De 24 a 28 de março de 2025, o Show Safra Mato Grosso promete ser um evento imperdível para todos os apaixonados pela agropecuária e inovação do setor. Considerada a maior feira de Mato Grosso e a terceira maior do Brasil, a feira se destaca pela sua importância no mercado, além de contar com uma estrutura moderna e acessível, garantindo conforto e praticidade para todos os visitantes. Em 2024, o evento gerou uma movimentação de mais de R$10,8 bilhões, e em 2025, a expectativa é ainda maior, com a participação de 525 expositores, mais de 1.500 marcas representadas e a previsão de atrair mais de 150 mil pessoas.

