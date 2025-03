Show Safra 2025: impulsiona economia local e gera mais de 2 mil empregos em Lucas do Rio Verde O Show Safra 2025 iniciou na manhã desta segunda-feira (24) e promete ser um dos maiores marcos do agronegócio brasileiro. Mais do...

O Show Safra 2025 iniciou na manhã desta segunda-feira (24) e promete ser um dos maiores marcos do agronegócio brasileiro. Mais do que um evento de inovações e networking, a feira também movimenta a economia em Lucas do Rio Verde, de acordo com a organização, estima-se que mais de 2 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados antes, durante e após o evento.

