Show Safra Aero revoluciona o agro com voo inaugural de avião agrícola autônomo O Show Safra Mato Grosso reafirma seu papel como vitrine de inovações tecnológicas no agronegócio. Nesta edição, um dos grandes destaques... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h06 )

O Show Safra Mato Grosso reafirma seu papel como vitrine de inovações tecnológicas no agronegócio. Nesta edição, um dos grandes destaques foi o voo inaugural do Pika Pelikan, um drone em formato de aeronave que promete transformar o setor com aplicações agrícolas precisas e automação avançada. Durante a demonstração, o equipamento realizou uma aplicação na plantação de milho da área de pesquisa da Fundação Rio Verde, comprovando sua eficiência e precisão no manejo agrícola.

Para saber mais sobre essa inovação que está transformando o agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

