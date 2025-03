Show Safra Mato Grosso 2025 começa amanhã em Lucas do Rio Verde Começa nesta segunda-feira (24.03) o Show Safra Mato Grosso 2025, um dos maiores eventos do agronegócio no estado, reunindo tecnologia...

Começa nesta segunda-feira (24.03) o Show Safra Mato Grosso 2025, um dos maiores eventos do agronegócio no estado, reunindo tecnologia, inovação e oportunidades de negócios para produtores rurais e empresas do setor. A feira, que acontece até sexta-feira (28) no parque tecnológico da Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, celebra 25 anos de história com uma programação ampliada e novas atrações.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Momento MT: