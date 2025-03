Show Safra Mato Grosso 2025: inovação e tecnologia impulsionam o agronegócio

O Show Safra Mato Grosso 2025 já começou. Entre os dias 24 e 28 de março, o evento reúne produtores, especialistas e empresas do setor agropecuário em uma das maiores feiras do agronegócio do estado. Com uma exposição de alta tecnologia e inovações, o público tem a oportunidade de conhecer as últimas tendências do mercado no parque tecnológico da Fundação Rio Verde.

