Momento MT |Do R7

Show Safra Mulher 2025: Uma inovação no Agronegócio O Show Safra 2025 trouxe uma grande novidade para o setor agropecuário: o Show Safra Mulher, um espaço inovador dedicado a destacar...

O Show Safra 2025 trouxe uma grande novidade para o setor agropecuário: o Show Safra Mulher, um espaço inovador dedicado a destacar a força e a importância da mulher no agronegócio. O evento, que aconteceu dentro da programação oficial do Show Safra, teve como objetivo promover debates, troca de experiências e fomentar o protagonismo feminino no campo.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e descobrir mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: