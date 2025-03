Show Safra Mulher fortalece conexões e impulsiona o protagonismo feminino no agronegócio O Show Safra Mulher abriu sua programação nesta segunda-feira (24), reunindo produtoras rurais, empresárias e profissionais do agronegócio... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 08h26 ) twitter

O Show Safra Mulher abriu sua programação nesta segunda-feira (24), reunindo produtoras rurais, empresárias e profissionais do agronegócio em um ambiente voltado ao fortalecimento da presença feminina no setor. Com palestras inspiradoras, trocas de experiências e momentos de networking, o evento destacou a importância da união entre as mulheres e do reconhecimento de seu papel na agricultura e nos negócios.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e descobrir mais sobre este evento transformador!

