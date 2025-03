Show Safra Mulher promove troca de experiências e protagonismo feminino no agro A estreia do Show Safra Mulher no Show Safra Mato Grosso tem se consolidado como um dos pontos altos da programação deste ano. Localizado... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 26/03/2025 - 01h05 ) twitter

A estreia do Show Safra Mulher no Show Safra Mato Grosso tem se consolidado como um dos pontos altos da programação deste ano. Localizado próximo ao lago, logo na entrada do parque tecnológico da Fundação Rio Verde, o espaço foi cuidadosamente preparado para receber mulheres de diferentes áreas, com temas que vão além do agronegócio, abrangendo assuntos como planejamento patrimonial, finanças, sucessão familiar e desenvolvimento pessoal.

